De Ronde Venen – Binnenkort ontvangt elk huishouden in Nederland het informatieboekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’. Een waardevol initiatief, maar hoe worden deze adviezen toegepast in de praktijk? Koninklijke EHBO-afdeling De Ronde Venen deelt aanvullende tips om bewustzijn te vergroten. Voorbereid zijn geeft rust.

Warmte en licht

Een eenvoudige reddingsdeken kan in extreme omstandigheden het verschil maken. Deze goud-zilveren folie, ook bekend als isolatiedeken, kost slechts enkele euro’s en houdt lichaamswarmte vast. Het materiaal kan dienen als omslagdoek, geïmproviseerde poncho of deken. Klein van formaat, groot in effect.

Voeding en allergieën

Voor mensen met diabetes is het raadzaam om snelwerkende suikers, zoals siroop, achter de hand te hebben. Bij het samenstellen van een noodpakket verdient ook voedselallergie aandacht: noten kunnen al problemen veroorzaken wanneer zij in dezelfde doos liggen als andere producten. Bewaren in een aparte verpakking voorkomt risico’s.

Geen kraanwater?

Bij eerste hulp is schoon water niet altijd noodzakelijk. Brandwonden kunnen worden gekoeld in een sloot; wonden kunnen worden gereinigd met een desinfecterende spray of een washandje met ontsmettingsmiddel. Zelfs kant-en-klare schoonmaakdoekjes bieden in noodsituaties uitkomst. Een pak desinfectiedoekjes in het noodpakket is daarom geen overbodige luxe.

EHBO leer je niet uitsluitend uit een boekje. In heel Nederland bestaan verenigingen waar buren elkaar helpen en kennis delen. Binnen De Ronde Venen biedt KNV EHBO deze mogelijkheid. Kennismaken kan tijdens een lesavond; aanmelden via Facebook (KNV EHBO De Ronde Venen) of per e-mail: secretaris@knvderondevenen.nl.

Levensreddende tips van EHBO De Ronde Venen. Foto: EHBO De Ronde Venen.