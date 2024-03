Leven naast de burgemeester

De Kwakel – In het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart vertelt José de Jong over haar visie op deze dag en hoe ze haar eigen identiteit behoudt als partner van burgemeester Pieter Heiliegers. José werkt als bestuurssecretaris bij ASN Impact Investors in Den Haag. “Ik werk voor drie directieleden en de Raad van Commissarissen. Het zijn bevlogen collega’s en er heerst een goede werksfeer. Wanneer ik naar mijn werk ga, ben ik zo’n anderhalf uur met het OV onderweg. Op andere dagen werk ik vanuit huis. De ASN-bank staat bekend om hun duurzaamheid. Zelf vind ik dat ook belangrijk. We hebben thuis een warmtepomp en zonnepanelen. Als ik afgelopen jaren de klimaatverandering zie, dan wil ik mijn steentje bijdragen aan een beter milieu.”

In februari 2019 kwamen José en Pieter in de gemeente Uithoorn wonen. Daarvoor woonden ze in Haarlem en Spaarndam, maar vanwege de benoeming van Pieter als burgemeester verhuisden ze naar een huurhuis in Uithoorn totdat hun eigen woning op de grens van De Kwakel klaar was. “In het begin ken je niemand, maar nu hebben we ons eigen plekje hier en willen we niet meer weg. Het is fijn om in een dorp te wonen waar mensen elkaar groeten, dat geeft een geborgen gevoel.”

Vrije tijd

Als José niet aan het werk is, vergezelt ze Pieter bij zijn werk als burgmeester. “We hebben niet bewust nagedacht over mijn rol, dat is heel natuurlijk gelopen. Overdag heb ik mijn eigen werk, maar in het weekend of ’s avonds vind ik het leuk om mee te gaan. Ik lees ook de Nieuwe Meerbode om te weten wat er in de gemeente speelt. We zijn betrokken bij elkaars werk.”

José vindt het niet moeilijk om tijd te vinden om elkaar te spreken. “We ontbijten samen en eten ’s avonds ook vaak samen. We houden van culturele voorstellingen en bezoeken graag klassieke concerten. We zijn veeleters wat betreft cultuur. We kijken dan ook uit naar de nieuwe tramlijn richting Amsterdam. Binnenkort gaan we naar de tentoonstelling van Yayoi Kusama in het Stedelijk Museum in Schiedam. We fietsen ook regelmatig naar Gerrit voor een film.”

Daarnaast staat sport en bewegen hoog op de agenda van José. “Tijdens corona wandelden we iedere ochtend, maar nu komt dat er iets minder van. Net als golfen, dat doen we ook veel te weinig, maar in de vakantie gaat de golftas altijd mee. Ik tennis minstens één keer per week. Ik ben lid geworden van tennisvereniging Qui Vive en heb daar leuke tennisvriendinnen leren kennen. Ook bespeel ik de cello, een prachtig instrument met een mooie klank en een enorm bereik. In het verleden speelde ik in een kwartet, maar nu ben ik het weer aan het oppakken; om de week heb ik les.”

Vrouwendag

José denkt dat een internationale vrouwendag zeker nog nodig is. “Van huis uit ben ik fiscaal jurist. Ik heb alle kansen gehad om te studeren, maar er zijn nog veel vrouwen die dat niet hebben. Het is belangrijk dat vrouwen de vrijheid hebben om de richting te kiezen die zij willen. Het begint bij onderwijs. Niet iedereen hoeft universitair geschoold te zijn, maar iedereen moet zich wel kunnen ontplooien. Vrouwen moeten zelfstandig kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van een man. Dat is nog niet overal vanzelfsprekend en zolang dat nog niet zo is, is een internationale vrouwendag zeker nodig.”