Let op: Nep sms-jes over bezorging pakketjes

Aalsmeer – De politie ziet de laatste tijd een enorme toename van aangiftes door phishing sms-berichten. Eigenaars van mobiele telefoons ontvangen een sms, die verstuurd lijkt te zijn door een pakketbezorger of winkel. Hierin wordt verteld dat er binnenkort een pakketje wordt bezorgd. Het linkje in het sms-je leidt naar de track en trace-code van het pakketje.

Niet op deze app klikken! Door deze link te openen wordt er namelijk malware op je telefoon geïnstalleerd en wordt internetcriminelen toegang tot de telefoon gegeven. Dus, gooi dit sms-je direct weg en gebruik de officiële apps van de bezorgdienst die je zelf via playstore/app store download en installeert of volg je pakket via het bedrijf waar de bestelling is geplaatst.