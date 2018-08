Leren windsurfen op Summer Academy

Aalsmeer – Altijd al willen leren windsurfen? Pak dit jaar jouw kans! Dit jaar wordt weer vanuit de Windsurfclub Aalsmeer de Summer Academy georganiseerd.

Kom op woensdag 22 en donderdag 23 augustus kennismaken met deze fantastische leuke en gezellige watersport! Voor slechts 20 euro, inclusief materiaal, een wetsuit, theorie- en praktijkuitleg en een consumptie leer je in een sessie van drie uur de basis van het windsurfen. Beide dagen zijn opgedeeld in twee sessies. De ochtendsessie vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur en de middagsessie van 14.00 tot 17.00 uur. Schrijf je samen met vriendinnen, vrienden, broertjes, zusjes, neefjes of misschien wel ouders in voor één of meerdere sessies op en van de (of beide) dagen. Voor meer informatie of inschrijven: stuur een mailtje naar info@incaseofwater.nl of stuur een berichtje via Facebook: Summer Academy.