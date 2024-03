Lente in aantocht bij Fietsmaatjes De Ronde Venen￼

De Ronde Venen – Komende 13 mei bestaat Fietsmaatjes De Ronde Venen alweer 2 jaar! De stichting heeft als doel om voor mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te fietsen dit weer mogelijk te maken en dat is gelukt. Er zijn twee ‘soorten’ Fietsmaatjes, te weten gasten en vrijwilligers die door de coördinatoren aan elkaar worden gekoppeld. Na een intakegesprek en uiteraard een proefrit kan het koppel dan samen op pad met de elektrisch ondersteunde duofiets. De afgelopen twee jaar zijn er dankzij sponsoren vier duofietsen aangeschaft die in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis zijn gestald. En daar blijft het niet bij, want er staat nog een uitbreiding in de planning: er kan een vijfde duofiets aangeschaft worden.

Stallingsplek gezocht

Voor deze fiets wordt nog gezocht naar een stallingsplek in Mijdrecht. Weet u iets of heeft u ruimte beschikbaar? Neem dan contact op met info@fietsmaatjesdrv.nl Ook is men op zoek naar een coördinator voor Mijdrecht. De coördinator doet de intakegesprekken, proefritten en zoekt de juiste koppels bij elkaar. Tevens onderhoudt de coördinator de contacten met de gasten en de vrijwilligers. Dankzij de inzet van de inmiddels 84 fietsvrijwilligers zijn er al met vele gasten een kleine 700 fietsritten gemaakt door onder andere de dorpskernen van de Ronde Venen, de mooie polders met prachtig uitzicht over de weilanden en het plassengebied. “Het was weer fantastisch” is een veel gehoorde reactie van onze vrijwilligers. Ook de gasten genieten intens van de fietsritten. Even lekker eropuit, wind door de haren en een gezellig praatje.

Oproep

Met het mooie weer op komst doet Fietsmaatjes De Ronde Venen nu alvast een oproep voor nieuwe vrijwilligers, zodat iedereen direct kan gaan fietsen. Ook gasten worden verzocht om zich nu al in te schrijven, om te voorkomen dat men straks als de zon schijnt even moet wachten. Het houden van een intakegesprek en proefritten vragen namelijk wel even tijd van de coördinatoren, die dit overigens ook allemaal geheel vrijwillig doen. Voor informatie kun je terecht op www.fietsmaatjesdrv.nl of mail naar info@fietsmaatjesdrv.nl