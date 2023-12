Leimuiderbrug nog extra avond en nacht dicht

Leimuiden – De Leimuiderbrug (N207) wordt in de avond en nacht van woensdag 20 op donderdag 21 december nogmaals afgesloten voor verkeer. Na het groot onderhoud van de afgelopen dagen functioneerde de brug niet naar behoren. De afsluiting van de Leimuiderbrug is nodig om vast te stellen wat de oorzaak hiervan is. Gemotoriseerd verkeer moet tijdens de afsluiting omrijden via de A4/N446 en rekening houden met extra reistijd.

Niet goed open en dicht

Tussen 8 en 18 december is een deel van het hydraulisch systeem van de Leimuiderbrug vervangen. Na deze werkzaamheden bleek echter dat de brug niet goed opent en sluit. Om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe het euvel opgelost kan worden, wordt de Leimuiderbrug van 20 december (19.30 uur) tot 21 december (05.00 uur) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Evenals het afgelopen weekend blijft een deel van de brug begaanbaar voor het openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten, landbouwverkeer en (brom)fietsers. Het overige verkeer op de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de A4 wordt geadviseerd om te rijden via de N446 en de A4.

Stremming scheepvaart

Sinds het groot onderhoud aan de brug kon de Leimuiderbrug niet bediend worden en gold een stremming voor scheepvaart hoger dan 2,56 meter. De brug kan pas weer bediend worden als het probleem verholpen is. Tijdens de komende werkzaamheden van 20 op 21 december is een algehele stremming voor de scheepvaart van kracht ter hoogte van de Leimuiderbrug.

Meer informatie

De Leimuiderbrug ligt in de provinciale weg N207 over de Ringvaart op de grens tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Kaag en Braassem. Voor vragen over de werkzaamheden aan de brug kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. V