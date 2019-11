Leger des Heils langs de deur met collectebus

Aalsmeer – Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en met 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties.

Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 25 tot en met 30 november. Uw/jouw gift is daarbij keihard nodig, want samenleven doe je dus niet alleen. Doneren kan ook online via www.legerdesheils.nl.