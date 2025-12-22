Lege flessen donatie Spieren voor Spieren

Mijdrecht – Soms begint een groot gebaar heel klein. Toen Jitte hoorde over de 3FM Serious Request-actie voor Spieren voor Spieren, wist ze een ding zeker: daar wil ik iets voor doen. En dat bleef niet bij goede bedoelingen.

Gewapend met een flinke dosis enthousiasme trok Jitte zaterdagmiddag 20 december samen met haar broertje Fedde en vriendje Jaxx de straten van Scholekster en Roerdomp in Mijdrecht in. Hun missie? Zoveel mogelijk lege flessen verzamelen. En dat lukte. Na een middagje langs de deuren stond er een mooi bedrag: 50 euro voor SvS.

Jitte met broertje Fedde en vriendje Jaxx. Foto: aangeleverd.