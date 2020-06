Leerzame clinics bij Qui Vive hockey

De Kwakel – Ook afgelopen zaterdag zijn er naar aanleiding van de Qui Vive veiling weer verschillende trainingen en clinics gehouden. Zo gaf Linze Andringa (strafcornerspecialist uit Heren 1) weer twee super leerzame strafcorner sleeptrainingen. Eerst waren Jesse en Bas uit jongens D1 aan de beurt, daarna mochten drie deelnemers via Chiel Jan het veld op, waaronder Jessie uit meisjes C2.

Ondertussen hadden jongens C1 en daarna jongens 8E1 een superleuke, anderhalf uur durende clinic van Wouter Otto en Pieter Bas Kolenberg. Ook bij deze clinics werd er weer veel geleerd en stonden de mannen enthousiast op het veld. De allerjongste jeugd, de Stokstaartjes (4-6 jaar), was zaterdag ook weer van de partij voor hun laatste training onder leiding van Mark Holst van dit seizoen. Helaas was dit Mark zijn laatste seizoen, dus is Qui Vive op zoek naar een nieuwe Stokstaartjes-trainer, die zin heeft om de allerkleinste leden kennis te laten maken met hockey.

Momenteel zit Qui Vive in de laatste trainingsweek van dit hockeyseizoen. Tijdens de zomervakantie kan er via de hockeykampen van Kidspower nog lekker worden gehockeyd bij Qui VIve en na de zomervakantie starten de trainingen weer. Proeflessen kunnen dan uiteraard ook weer aangevraagd worden. Stuur voor de mogelijkheden even een mailtje naar: proefles@quivive.nl.