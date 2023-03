Leerlingen KKC in Berlijn voor uitwisseling

Amstelland – In de periode van 20 tot 24 maart brachten 13 leerlingen van het Keizer Karel College in Amstelveen een bezoek aan Berlijn Tempelhof-Schönenberg, de zusterstad van Amstelveen. Zij waren hier voor een uitwisseling met het Ulrich von Hutten Gymnasium, die onderdeel is van een uitwisselingsproject van Erasmus+ en in het teken staat van ‘Diversiteit en Inclusiviteit’.

Doel van deze week is om leerlingen uit verschillende landen met elkaar kennis te laten maken. Tijdens de uitwisseling leven en leren de deelnemers samen en doen ze mee aan een gezamenlijk, interactief programma. De nadruk ligt op het leerproces en niet-formele leermethoden, zoals workshops, debatten en buitenactiviteiten.

Gedurende de uitwisseling ondernamen de leerlingen verschillende activiteiten, die allemaal verband hielden met het overkoepelende thema ‘samen voor een divers en inclusief Amsterdam en Berlijn’. Er werd aan fietstocht gemaakt door Oost- en West-Berlijn, en de leerlingen kregen een rondleiding langs de voormalige Berlijnse Muur.

Grote indruk maakte het verhaal van Zeitzeuge Ralph Kabisch. Hij was als Fluchthelfer betrokken bij de geslaagde ontsnapping van 57 mensen door een tunnel onder de Berlijnse Muur. De leerlingen hebben ruim anderhalf uur muisstil zitten luisteren naar het verhaal van deze inmiddels ruim tachtigjarige ooggetuige. Eén van de leerlingen noemde het ooggetuigenverhaal een ‘unieke ervaring’.

Zowel leerlingen als docenten gaven aan het project als zeer waardevol te ervaren. De veelzijdigheid en diversiteit van zusterstad Berlijn Tempelhof-Schönenberg heeft indruk gemaakt. Het is zoals één van de leerlingen zei ‘een stad met meerdere persoonlijkheden’.