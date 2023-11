Leerlingen Julianaschool wijzer met ‘Streetwise’ van de ANWB

Wilnis – De leerlingen van de Koningin Julianschool in Wilnis hebben de afgelopen week praktische en interactieve lessen gevolgd van het verkeersprogramma ANWB Streetwise. Dit programma zorgt voor een stuk bewustwording over veiligheid in het verkeer. Hierbij wordt de praktijk zoveel mogelijk nagebootst. Bij de kleuters was er volop aandacht voor het veilig oversteken op straat. Ook leerden ze te luisteren naar verkeersgeluiden om hen heen.

In de groepen 3 en 4 mochten de leerlingen met een instructeur rijden in een elektrische auto. Ze zaten veilig in een kinderzitje en kregen uitleg over het gebruik van de autogordel. In groep 5 en 6 leerden de kinderen dat de auto een remweg heeft. Ook ontdekten ze dat de reactietijd van de bestuurder invloed heeft op die remweg. Dit ervaarden ze door plaats te nemen op de bijrijdersstoel van een elektrische ANWB lesauto, waarbij ze tijdens het rijden zelf mochten remmen.

De leerlingen van groep 7 en 8 werden uitgedaagd met een fietsparcours. Ze trainden moeilijke manoeuvres. Ook fietsten ze met een volle rugzak op. Zo kregen ze alvast een goede voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school. Dankzij deze spectaculaire dag zijn de leerlingen van de Koningin Julianaschool zich weer meer bewust van hun eigen verkeersgedrag.