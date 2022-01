Leerlingen Jozefschool aan de slag als tulpenkwekers

Aalsmeer – Enthousiaste gezichten op een viertal basisscholen in de regio, waaronder de Jozefschool in de Gerberastraat. De leerlingen van groep 7 en 8 kregen afgelopen 10 januari de karren geleverd waarmee ze de komende weken zelf tulpen gaan kweken in de klas. Na vier weken hebben ze – hopelijk – een mooie oogst die ze mogen verkopen of weggeven. Via de Tuinbouw Battle van Greenport Aalsmeer maken leerlingen op een leuke en leerzame manier kennis met de sierteelt en leren ze meer over de sierteeltbedrijven in de regio.

Meer weten over deze of andere acties van Greenport Aalsmeer voor scholen? Neem dan contact op met Monique van Weerdenburg, projectleider onderwijs en arbeidsmarkt bij Greenport, via monique@greenportaalsmeer.nl

Foto: Greenport Aalsmeer