Leerlingen Jenaplanschool rennen voor het goede doel￼

Uithoorn – Op vrijdag 17 maart hebben de kinderen van Jenaplanschool ’t Startnest gerend voor het goede doel. Afgelopen week konden wij het opgehaalde bedrag, tijdens een mooie themasluiting over kriebelbeestjes, overhandigen aan een ambassadeur van het goede doel. De kinderen hebben een bedrag van € 2570,- bij elkaar gerend. Dit mooie bedrag is geschonken aan Stichting Jarige Job. In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardags-box t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! ’t Startnest heeft met dit mooie bedrag 73 kinderen kunnen helpen aan zo een mooie verjaardags-box. Lees meer over de stichting op stichtingjarigejob.nl.