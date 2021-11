Leeg voetbalveld FCA door corona

Aalsmeer – Een klinkende overwinning voor FC Aalsmeer vorige week zaterdag 20 november. Met liefst 5-1 werd Jong Holland door de Aalsmeerse voetballers verslagen. Het eerste damesteam van FCA daarentegen kreeg een beetje voetballes en moest thuis een nederlaag van 1-9 tegen Real Sranang incasseren.

Op zondag 21 november bleef het hoofdveld aan de Beethovenlaan leeg. FC Aalsmeer zondag zou Purmerend op bezoek krijgen, maar de wedstrijd moest afgelast worden vanwege enkele positief op corona geteste FCA-spelers. RKDES Kudelstaart had een week eerder onverwacht vrij vanwege corona-besmettingen.

Afgelopen zondag mocht het team weer in actie komen. RKDES ging op bezoek bij Sv Alliance’22 in Haarlem. Het eerste goal werd gemaakt door RKDES, maar de gelijkmaker volgde al snel. In de tweede helft liep Alliance’22 uit naar 3-1, maar Kudelstaart bleef knokken en werd hiervoor beloond. Het werd uiteindelijk gelijk: 3-3, toch een punt mee terug naar Kudelstaart.

Hopelijk kan er komend weekend weer coronavrij gevoetbald worden. Zonder publiek, een van de besluiten om corona te beteugelen. Onder andere krijgt het eerste damesteam van FC Aalsmeer zaterdag 27 november Purmerend op bezoek (aanvang: 12.00 uur). Het eerste herenteam van FCA zaterdag is vrij. Het eerste vrouwenelftal van RKDES speelt zaterdag uit en heeft D.S.S. V4 als tegenstander.

Aanstaande zondag 28 november blijft het hoofdveld van FC Aalsmeer opnieuw leeg. Dit keer niet door corona, zowel het eerste als het tweede en derde team spelen uitwedstrijden. RKDES Heren 1 treedt thuis aan de Wim Kandreef in Kudelstaart aan tegen V.S.V. 1 (aanvang: 14.00 uur).

Foto: www.kicksfotos.nl