Langer en vaker groen voor fietsers en voetgangers

Amstelland – Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het advies om zo min mogelijk te reizen en drukke plekken te vermijden. Ook in het verkeer. Daarom heeft de provincie Noord-Holland maatregelen genomen om op drukke kruispunten het verkeerslicht voor fietsers en voetgangers vaker en langer op groen te zetten. De maatregelen blijken effectief. De gemiddelde wachttijd en daarmee het aantal wachtende fietsers voor het verkeerslicht is afgenomen. En zo is 1,5 meter afstand houden beter mogelijk. Het coronadashboard laat de wachttijd bij provinciale wegen zien en de ‘druktemeter’ geeft aan waar grote groepen fietsers oversteken.

Verkeerslichten

De provincie Noord-Holland heeft op diverse drukke kruispunten maatregelen genomen voor voetgangers en fietsers. In de regio Kennemerland zijn de verkeerslichten op de N197 daarom langer en/of vaker op groen gezet. In de regio Amstelland Meerlanden zijn op de drukke kruispunten van de N196, N231 en N232 aanpassingen gedaan voor voetgangers en fietsers. Het kan zijn dat door deze aanpassingen het autoverkeer en openbaar vervoer op deze locaties wat langer staat te wachten voor het verkeerslicht.

Coronadashboard

Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit: “We proberen de groentijd voor fietsers en voetgangers zo optimaal mogelijk in te stellen zodat zij veilig kunnen reizen. Toch kan dat niet onbeperkt, omdat het overige verkeer in de regio dan opstroopt. Het is daarom raadzaam om goed voorbereid op reis te gaan. Het coronadashboard helpt daarbij.”

Het coronadashboard is voorzien van een update en geeft een algemeen beeld van de drukte op een kruispunt tijdens de spits. Het dashboard is te vinden op www.noord-holland.nl/coronadashboard.

Drukte melden

Is het druk op de gebruikelijke route? Dan kan het handiger zijn om op een ander tijdstip te reizen of om over te steken bij een ander, rustiger kruispunt. Is het toch niet mogelijk om als voetganger of fietsers 1,5 meter afstand te houden tijdens het wachten bij een verkeerslicht? Meld het dan via het servicepunt van de provincie: 0800-0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.