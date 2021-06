Landelijk Atelierweekend bij 430 kunstenaars

Regio – Aanstaand weekend, zaterdag 26 en zondag 27 juni openen maar liefst 430 kunstenaars, verdeeld over heel Nederland, de deuren van hun atelier voor kunstliefhebbers. Bezoekers krijgen zo een unieke kijk in het leven en werken van beeldend kunstenaars in hun eigen omgeving. Na maandenlange sluiting, mogen nu ook kunstenaars weer bezoek ontvangen in hun ateliers. En daar is behoefte aan!

De kunstenaars kunnen niet wachten om in hun eigen ateliers weer gasten te mogen ontvangen en hun werk te laten zien. En kunstliefhebbers zien ernaar uit om nieuwe kunstenaars te ontmoeten en nieuwe kunstwerken te zien. Stichting Kunstweek organiseert het Landelijk Atelierweekend. Ashton Broeders van de stichting zegt daarover: “De kurk is van de fles, iedereen kijkt reikhalzend uit naar een weekend met kunst in al zijn verschijningsvormen, van schilderijen tot keramiek en van glas tot brons. Er is van alles te zien. Veel kunstliefhebbers stippelen een eigen route uit aan de hand van hun voorkeuren en de informatie die zij op de website van het Landelijk Atelierweekend vinden (www.landelijkatelierweekend.nl).”

In eigen omgeving

Maar liefst 430 kunstenaars, gevestigd in alle delen van Nederland, bieden kunstliefhebbers de kans om binnen te kijken in hun werkplaatsen, waardoor deze meer te weten komen over hun werkwijze en inspiratiebronnen. Daarnaast is het ook mogelijk om kunst te kopen, direct bij de kunstenaars. Ashton Broeders: “In elke provincie zijn tientallen ateliers te bezoeken. Een handige zoekfunctie op de website maakt het vinden van deelnemende ateliers in de eigen omgeving heel eenvoudig. Men kan ook selecteren op de disciplines van de kunstenaars.”

Gratis entree

Een bezoek aan één of meer ateliers is gratis tijdens het Landelijk Atelierweekend. Bezoekers worden door deelnemende kunstenaars warm onthaald, vaak met koffie/thee en wat lekkers. Uiteraard gelden bij een bezoek de huidige overheidsmaatregelen. Deze zijn ook te vinden op de website van het Landelijk Atelierweekend.