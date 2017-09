Lancering site en app ‘Ongehinderd’

Aalsmeer – Op donderdag 5 oktober zal Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg de website van Ongehinderd in gebruik nemen. Ongehinderd zal ook uitleg geven over de site en de app en vragen beantwoorden. Dit zal plaatsvinden om 15.30 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Geïnteresseerden en inwoners met een beperking zijn van harte uitgenodigd om bij deze lancering aanwezig te zijn.

Bijna 15% van de inwoners van Gemeente Aalsmeer heeft een lichamelijk beperking. Dit zijn blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden. Zij kunnen via de app en website zien welke locaties toegankelijk zijn. In de komende weken worden er steeds meer locaties uit Aalsmeer toegevoegd in de Ongehinderd ‘app’. Zelf kunt u ook uw steentje bijdragen door middel van het downloaden van de Ongehinderd App en uw favoriete plekjes te beoordelen.

Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Na onder andere Maastricht, Amersfoort, Eindhoven en Hulst sluit nu de gemeente Aalsmeer aan bij het landelijk platform Ongehinderd.

Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Middels de gratis Ongehinderd App en website kunnen mensen met een beperking precies zien welke locaties toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden. Het keuringsteam van Ongehinderd heeft de gemeentelijke gebouwen getoetst op toegankelijkheid. Ongehinderd en Gemeente Aalsmeer roepen lokale ondernemers op om ook werk te maken van toegankelijkheid.

Wil jij kans maken op een leuk en ongehinderd avondje uit? Plaats dan vóór de lancering in jouw gemeente een beoordeling in de Ongehinderd app/website via www.ongehinderd.nl en maak kans op een geheel verzorgde avond in Het Wapen van Aalsmeer.