Ladiesrally zet zich in voor Oekraïne

Aalsmeer – Op zondag 24 april wordt de Ladiesrally gehouden. Bij deze rally staat plezier voorop, het is een makkelijk te rijden rit met vragen en opdrachten onderweg, dus voor iedereen te doen. Ook mogen de equipes zich verkleden en uitdossen. Hier is een originaliteitsprijs mee te winnen.

Mega-verloting en muziek

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De start is om 10.00 uur bij the Beach aan de Oosteinderweg 247a. Vanaf 15.00 uur zullen de equipes hier finishen. Rond en na de finish wordt een feestje gevierd met een mega-verloting waarvan de gehele opbrengst gaat naar de organisatie die zich inzet voor Oekraïne (www.helpoekraïne.org). Dus, kom gezellig langs, er is van alles te zien en te doen: Kees Markman draait muziek, met de verloting voor Oekraïne zijn leuke prijzen te winnen en natuurlijk is het mogelijk een drankje te drinken.

Kijk voor meer informatie en inschrijving voor de Ladiesrally op www.rallyclubaalsmeer.nl