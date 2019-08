Aalsmeer – De laatste tijd is er overlast van jongeren die op de parkeerplaats bij kinderboerderij Boerenvreugd lachgas gebruiken.

Ze gooien de lege lachgaspatronen op de grond, zoals op de foto is te zien. “Het ligt er vol mee”, aldus een medewerker van de kinderboerderij. Er zijn ook klachten over lege drankflessen die de jeugd op het terrein achterlaat, meestal in het weekend. Gemeente en politie gaan daar nu surveilleren.

Foto: www.kicksfotos.nl