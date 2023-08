Verkoop laatste woningen in ‘De Nieuwe Connectie’

Uithoorn – Nadat eind mei het nieuwbouwproject ‘De Nieuwe Connectie’ in Uithoorn in verkoop is gegaan, is er veel gebeurd. Inmiddels is maar liefst circa 85% van de in totaal 62 woningen verkocht en zijn de koopaktes daarvoor getekend. Alle 46 eengezinswoningen hiervan zijn verkocht. Alleen van de 16 twee-onder-een-kapwoningen met garage zijn er nog een paar onder optie c.q. beschikbaar.

De actuele verkoopstand is, real time, te zien op de projectwebsite www.denieuweconnectie.nl.

De onherroepelijke omgevingsvergunning is aanstaande. Dat betekent dat op korte termijn met de sloop van de oude bebouwing wordt gestart en het project dus definitief doorgaat! Alle 62 woningen zijn uiteraard energiezuinig (gasloos, A+++). En ook de sneltram/Uithoornlijn met een rechtstreekse verbinding naar Amstelveen en Amsterdam station Zuid met de opstapplaats op loopafstand is een groot pluspunt van deze locatie.

Inschrijven

Belangstellenden voor de twee-onder-een-kapwoningen kunnen zich inschrijven via de projectwebsite of één van de twee verkopende makelaarskantoren (Koop Lenstra Makelaars, 0297-524 124 en EKZ | Makelaars 0297-567 863) benaderen voor het maken van een persoonlijke afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Om alle geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen de locatie te bezoeken wordt op dinsdagavond 5 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur een manifestatie georganiseerd op het terrein van de voormalige busremise Connexxion (Sportlaan 22 in Uithoorn, ingang aan zijde Aldi). De makelaars, de ontwikkelaar/bouwbedrijf en de architect zijn op dat moment aanwezig om meer informatie te geven over dit mooie project en de tijdslijn van de realisatie. U kunt dan ook direct een afspraak inplannen met een van de makelaars om uw interesse te bespreken.

Dit is de laatste mogelijkheid de locatie te bezoeken in zijn huidige vorm met bebouwing voordat medio oktober gestart wordt met de sloop van het kantoorgebouw en de busremise. Kom 5 september naar deze manifestatie en laat je inspireren op deze centraal gelegen nieuwbouwlocatie!