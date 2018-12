Laatste Werkdag: Druk en gezellig!

Aalsmeer – De Zijdstraat omgetoverd tot fietsenstalling en rijen met fietsen bij de diverse horecagelegenheden in de gemeente afgelopen vrijdag 28 december. De jaarlijkse Laatste Werkdag is weer volop gevierd door jong en oud met een drankje in de kroeg.

Een groot aantal horecazaken trakteerde als extraatje op live-muziek met optredens van bands en zangers. Ook dj’s lieten de volle zalen swingen. In The Beach namen Kees en Marcel achter het discomeubel plaats en draaiden bekende hits.

De Laatste Werkdag begint veelal aan het begin van de middag, maar pas in de avond naar de bar voor deze afsluiting van het jaar doet ook menig inwoner. En zo was het de hele dag en avond druk en gezellig in de diverse horecazaken. Terug gekeken kan worden op een goed verlopen Laatste Werkdag.

Foto: www.kicksfotos.nl