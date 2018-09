Laatste weekend van zomerexposities in FAM

Aalsmeer – Aankomend weekend zijn de lopende tentoonstellingen in het Flower Art Museum voor het laatst te zien. Vanaf 13 oktober presenteert het museum de najaarsexposities.

Komende vrijdag, zaterdag en zondag is het museum zoals gebruikelijk van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor iedereen die nog wil genieten van het bijzondere werk van Reinoud van Vught en Seet van Hout, van de thematentoonstelling ‘Inspiring gardens’ en van de expositie ‘Aalsmeer bloemendorp’.

Deze drie tentoonstellingen trokken sinds de opening van het museum op 1 juli bijna 1.500 bezoekers en konden op veel waardering rekenen. Een van de hoofdexposanten, Reinoud van Vught, werd afgelopen week genomineerd bij de 25 kanshebbers op de titel ‘Kunstenaar van het Jaar’.

Nieuwe tentoonstellingen

Van 1 tot en met 12 oktober is het museum gesloten en worden de nieuwe tentoonstellingen ingericht. Vanaf zaterdag 13 oktober is iedereen welkom bij de najaarsexposities. Het Flower Art Museum presenteert dan de solotentoonstelling ‘The Road To Now’ van Arjan van Arendonk, een van de meest interessante ‘bloemkunstenaars’ van Nederland.

Ook nieuw is de tentoonstelling ‘Oude meesters door jonge ogen’ over hedendaagse bloemstillevens. Daarnaast komt er nieuw ‘vrij werk’ van diverse kunstenaars, is de onlangs geopende beeldentuin te bezoeken en blijft er werk te zien van kunstenaarscollectief Tropisme.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer, tegenover de watertoren. Entree is 5 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.