Laatste rondvluchten met Dutch Dakota in 2021

Schiphol – In oktober maakt de Koninklijke DC-3 Dakota haar laatste rondvluchten van het seizoen 2021. Een unieke kans om nog dit jaar echt te vliegen in een historisch vliegtuig. Het is de enige nog vliegende DC-3 in Nederland, die meevloog met operatie Market Garden en dienstdeed als het eerste officiële regeringsvliegtuig. Het geluid van de motoren klinkt volgens fans en kenners als muziek in de oren. Eenmaal in de lucht ervaar je de magie van vliegen op zo’n 400 meter hoogte en het fantastische uitzicht op steden als Amsterdam, Rotterdam, de schitterende kustlijn, de Zaanse Schans en de vele rivieren, plassen en meren in Nederland. Vliegen in een DC-3 Dakota is echt iets voor je bucketlist.

Op enkele zaterdagen en zondagen in oktober zijn er nog plaatsten beschikbaar:

* Zaterdag 2 oktober vertrekt de PBA om 13.00 uur vanaf Schiphol Oost voor een rondvlucht van 30 minuten over het Groene Hart van de Randstad.

* Zondag 3 oktober staat om 11.00 uur de Zaanse Schans op het programma: een vlucht van 45 minuten vanaf Schiphol Oost over Muiden, Marken, Volendam en Zaandam. Om 13.00 uur is er een vlucht van 50 minuten vanaf Schiphol Oost via de rivieren en Noord-Brabant terug naar Schiphol Oost. Ongelooflijk hoeveel waterwegen Nederland heeft. Vanuit de lucht is dat een spectaculair gezicht.

* Het weekend van 9 en 10 oktober is gereserveerd voor de Plassenroute, onder andere over de Vinkeveense Plassen, de Loosdrechtse Plassen en de Ankeveense plassen. Ook is er een vlucht via de Noord-Hollandse steden als Amsterdam en Haarlem en langs de kust. Dit keer helaas geen rood-wit-blauwe en oranje tribunes op het circuit, maar wel een mooi plaatje van Zandvoort en omgeving. Zeker als de zon schijnt. Dit zijn vluchten van 30 minuten.

* Zaterdag 16 oktober is de PBA te gast op Lelystad Airport en is er een vlucht van 30 minuten over de Zuiderzee eilanden, Oostvaardersplassen, Marken en Pampus.

* Zaterdag 23 oktober start om 11.00 uur een rondvlucht van 30 minuten vanaf Schiphol Oost over Marken, Pampus en Amsterdam. ’s Middags om 13.00 uur vertrekt de PBA nog een keer voor een rondlucht Zaanse Schans van 45 minuten.

* Het vliegseizoen 2021 wordt op zondag 24 oktober afgesloten met rondvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport. Om 13.00 uur vertrekt de PBA voor een vlucht van 30 minuten via Schiedam, de Haven, Vlaardingen, het centrum van de stad, Kinderdijk en Capelle a/d IJssel.

Om 15.00 uur is er een vlucht van 45 minuten waarbij de molens van Kinderdijk en de Biesbosch vanuit de lucht te bewonderen zijn.

Dit jaar nog een keer vliegen in deze unieke historische DC-3 Dakota? Bekijk de mogelijkheden op de site www.dutchdakota.nl en boek direct een rondvlucht.