Laatste kans op Goodie Box Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – De ondernemers in Aalsmeer Centrum hebben in de septembermaand flink uitgepakt met goedgevulde Goodie Boxen. Vrijdag 2 oktober gaan ze de allerlaatste prijswinnaars blij maken. Winkeliers Janneke van Jips Winkeltje en Joost van Drogisterij/Parfumerie Van der Zwaard krijgen vrijdagmiddag om 15.30 uur de eer om de laatste twee kassabonnen te trekken.

De eerste is voor de Goodie Box met daarin veel producten van de lokale ondernemers, zoals bonbons, een horloge, Aalsmeerse producten, een gevuld boodschappenkratje, schoonheidsproducten en cadeau- en kortingsbonnen. De prijswinnaar kan zelfs een kleine tattoo laten zetten of cadeau doen. De tweede kassabon, die uiteraard ook blind getrokken wordt, vertegenwoordigt een lekkere ‘troostprijs’: een appeltaart van Bakkerij Gewoon Doen.

Tien dozen

Tot 15.00 uur op vrijdagmiddag 2 oktober kunnen de kassabonnen nog in één van de tien dozen gestopt worden. Schrijf je naam en telefoonnummer op de bon en maak kans. De dozen staan bij Total Copy Service in de Dorpsstraat, De Oude Veiling, in de Marktstraat, Banketbakkerij Müller aan de Stationsweg, Van der Schilden Lingerie op het Raadhuisplein, Bertram Brood en Banket in de Punterstraat, Jips Winkeltje / Tabakszaak Kees Boomhouwer aan het Molenplein, Drogisterij Parfumerie Van der Zwaard, Shoeby, Siphra’s Studio, en Dierenspeciaalzaak Van de Zwaard, allen in de Zijdstraat.

Gelukkige prijswinnaars

Op de vrijdagen 18 en 25 september wonnen Tineke Kikkert en Elly Offerman de gigantische Goodie Box en konden de ondernemers Jelena van Baaren en Alma de Jong verrassen met een appeltaartje. Deze dames werden gebeld en waren zeer gelukkig met hun prijs. De winnaars van de laatste trekking worden vrijdagmiddag 2 oktober na 15.30 uur gebeld en bekend gemaakt via social media. Hierna is de september-winactie afgelopen.

Foto: Linda van den Broek (links) en Siphra Kuijper tonen de Goodie Box.