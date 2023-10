Kunstwerken maken in de natuur

Regio – In Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen neemt beeldend docent Roos Uithol opnieuw kinderen mee in de wondere wereld van buitenkunst. Nu met het warme kleurenpalet dat de herfst ons brengt. Kom naar buiten, daar vind je alles wat je nodig hebt om een natuurlijk kunstwerk te maken. Roos leert kinderen dat je in de natuur van alles kunt vinden om dit tot stand te brengen. In deze workshop hebben kunstenaars geen verf, kwast of ezel nodig. Kinderen kunnen samen met hun ouders deelnemen aan de workshop, met als doel om uiteindelijk zelf iets moois te maken, waar je ook bent. Geef je op en laat je inspireren.

De workshops vinden plaats in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis op donderdagen en zondagen. Op donderdag is er steeds één workshop van een uur, op de zondagen is er keuze uit twee workshop-tijden, van elk één uur.

Op donderdag 26 oktober is de workshop in Wilnis van 15.30 tot 16.30 uur. De volgende workshops vinden plaats op zondag 29 oktober in Mijdrecht. De keuze is dan van 13.00 tot 14.00 uur of van 14.15 tot 15.15 uur. Donderdag 2 november is de workshop in Vinkeveen van 15.30 tot 16.30 uur. Op zondag 5 november vinden de workshops in Mijdrecht plaats met opnieuw keuze uit 13.00 tot 14.00 uur of van 14.15 tot 15.15 uur. In Wilnis is op donderdag 9 november nog een workshop te beleven van 15.30 tot 16.30 uur.

Maximaal tien kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen zich met hun (groot) ouder(s) samen kosteloos opgeven voor een workshop via het mailadres roos.uithol@gmail.com. Na de herfstvakantie kan men zich ook aanmelden via de activiteiten websitepagina www.dewoudreus.nl van NME-centrum ‘De Woudreus’ Wilnis. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Na aanmelding zal Roos de exacte locatie en overige informatie doorgeven.

Deze workshops worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de subsidieregeling Groen Doet Goed van het IVN, uit gelden van de Provincie Utrecht en Gemeente de Ronde Venen. Het doel is te zorgen dat kinderen tussen vier en twaalf jaar de natuur binnen en buiten hun woonomgeving vaker gaan beleven en meer gebruik maken van de bestaande natuur- en recreatiegebieden.