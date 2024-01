Kunstwerk Familie De Scheg gevierd door de wijk￼

Uithoorn – Het kunstwerk naast MFA De Scheg in Zijdelwaard was natuurlijk al zichtbaar sinds de plaatsing half januari. Maar zaterdag 27 januari onthulde burgemeester Pieter Heiliegers het kunstwerk genaamd Familie De Scheg dan echt. De verschillende, gekleurde beelden vonden daarbij officieel hun thuis in Uithoorn.

Heiliegers heette ‘De Schegjes’, zoals ze in de volksmond al zijn gaan heten, van harte welkom in Uithoorn. En hij riep de kinderen onder de toeschouwers op om de onthulling samen met hem te doen. Onder hen waren ook een aantal kinderen uit ’t Buurtnest, de tijdelijke opvang voor asielzoekers. Vele handen stonden dan ook aan de door te knippen vlaggenlijn. Een gebaar dat helemaal in het thema van dit werk past: samen.

Samen met de wijk ontstaan

Het werk is in participatie met de wijk ontstaan. Eerst werden wijkbewoners en bezoekers van De Scheg opgeroepen om een thema te kiezen. Dat werd Samen & Ontmoeten. Binnen dat thema mochten kunstenaars hun idee inzenden. Dat deden ook Gerard Hadders en Edith Gruson van Pro Arts Design. Gruson vertelde bij de onthulling hoeveel plezier zij alleen al hadden bij het bedenken van de verschillende karakters en houdingen. Daarna werd een kunstcommissie samengesteld waar iedereen zich voor kon aanmelden. Samen met leden uit het Cultuurplatform werden 3 kunstenaars geselecteerd die hun idee mochten presenteren aan de buurt. Uit de daaropvolgende stemperiode kwam Familie De Scheg als winnaar uit de bus.

Feestje voor de buurt

Dorpsdichter Peter Borghaerts was zaterdag ook van de partij. Hij schreef een raak gedicht over wat hij op z’n Amsterdams ‘De Scheggies’ noemde. Na het officiële moment kon iedereen in de Buurtkamer van De Scheg genieten van een Scheg-gebakje en meedoen aan workshops. Er werden naar hartelust kleine Schegjes geknipt en geplakt en geluisterd naar Borghaerts introductie van de poezie. Nieuwsgierig naar de verschillende Schegjes? Op het bord achter de beelden kun je lezen wie wie is.