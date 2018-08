Kunstroute met vrolijke dieren van Floriande

Aalsmeer – In aanloop naar de KCA Kunstroute zaterdag en zondag 16 september bespreekt De Nieuwe Meerbode een aantal deelnemende kunstenaars en locaties. Deze week Kinderboerderij Boerenvreugd (Hornmeer).

Marianne Kluiters is één van de bevlogen persoonlijke begeleiders van Floriande. Een dagcentrum dat deelt uitmaakt van Ons Tweede Thuis. Zij werkt al jaren in het atelier waar creatieve geesten met een verstandelijke beperking hun kunstwerken vervaardigen. Verleden jaar was er al een totaal uitverkochte tentoonstelling ‘Vreemde vogels, rare snuiters’ in het Oude Raadhuis te zien en ook deed een aantal mensen mee met het kabouterproject georganiseerd door de Kunstploeg en gesubsidieerd door de Gemeente Aalsmeer.

Dit jaar heeft Kinderboerderij Boerenvreugd in het kader van de KCA Kunstroute gevraagd of Floriande bij hen wil komen exposeren. De vrolijke dieren – gemaakt van papier-maché – zullen zich uitstekend thuis voelen in deze omgeving waar kinderen eindeloos kunnen knuffelen en aaien met de levende have die daar vrij rond loopt. En extra gedurende het KCA Kunstweekend zijn de workshops voor kinderen!

Eigen handschrift

In het atelier – een vaste werkplek voor 12 personen – sommigen met een vijfdaagse werkweek, anderen als parttimer, wordt er al druk gewerkt om zoveel mogelijk nieuwe kunststukken – zowel drie- als twee-dimensionaal – klaar te hebben voor de Kunstroute. Het plezier in het maken heeft een zichtbare uitwerking op de kunst zelf. Het is vrolijk makend kleurig, geestig en vooral ook heel origineel.

De techniek is heel belangrijk en Marianne Kluiters vertelt hoe zij en haar twee collega’s de kunstenaars zoveel mogelijk die techniek bijbrengen, waardoor er in de loop der tijd ook echt een eigen handschrift wordt gecreëerd.

Kinderboerderij Boerenvreugd ligt wel iets uit de route maar het is zeker ook met kinderen de moeite waard om de boerderij aan de Beethovenlaan in de Hornmeer te bezoeken.

Janna van Zon