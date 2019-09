Aalsmeer – Meer dan zeventig toonaangevende kunstenaars, dichters en musici nemen deel aan de 22e editie van de Kunstroute Aalsmeer. Op 22 bijzondere locaties kunnen bezoekers aanstaande zaterdag 21 en zondag 22 september genieten van het werk van bekende en nieuwe kunstenaars uit Aalsmeer en omgeving en van muziek van eveneens voornamelijk uit Aalsmeer komende muzikanten.

Bakermat van de Kunstroute is wel de Uiterweg en hier is bij jachthaven Otto op nummer 94 zaterdag de opening om 11.00 uur met een officieel moment en muziek. De diverse te bezoeken locaties op de Uiterweg zijn duidelijk te herkennen aan de oranje vlaggen van de organisatie, de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). Een aanrader is de Pop-up Art Store op nummer 184 met leuke kunstzinnige cadeaus voor schappelijke prijzen en hier is ook werk te zien van nagenoeg alle deelnemende kunstenaars.

In het Centrum zijn een viertal locaties te bezoeken, waaronder het keramiekatelier van Carla Huson op het Stokkeland. Een rondje lopen door dit groene park is overigens ook een aanrader. Er zijn diverse kunstwerken te bewonderen. Tegen het Centrum ‘aangeplakt’ liggen Bacchus in de Gerberastraat, het Boomkwekerskerkhof met de gedichtentuin en Nieuwe Meer, beiden aan de Stommeerweg.

Verder door fietsen of wandelen langs de Westeinderplassen is vervolgens een aanrader: Het Flower Art Museum is open en de Watertoren kan beklommen worden. Daarna via de Zwarteweg (afstappen bij locatie Mendel) door naar Oost, waar op de Aalsmeerderweg drie locaties, waarvan twee met werken van een groot aantal kunstenaars, te bezoeken zijn en tot slot nog even de wijk in: Een knusse locatie in de Emmastraat 5.

Muzikale inwoners

Bij de opening zaterdagmorgen wordt de muziek verzorgt door boogie- en bluespianist Martijn Schok en zangeres Greta Holtrop. Deze inwoners laten om 13.00 uur nogmaals van zich horen. Om 15.00 uur kan in de loods van Otto geluisterd en gekeken worden naar muziek van het French Connection Project. Op zondag is hier ook livemuziek, eveneens van ‘eigen’ inwoners: Om 14.00 uur fluitiste Judith Glasbeek en vrienden, om 15.00 uur singer-songwriter Saskia Veenswijk en de afsluiting wordt verzorgd vanaf 16.00 uur door de Hobo String Band. Livemuziek is er ook op de Historische Tuin (beide dagen), op het Stokkeland (zondag) en in cultureel café Bacchus waar zondag vanaf 17.00 uur de Kunstroute muzikaal afgesloten worden door saxofonist Robber Tuinhof en vrienden.

De Kunstroute Aalsmeer is gratis te bezoeken. Zaterdag 21 en zondag 22 september van 12.00 tot 17.00 uur. Aangeraden wordt om op de fiets of lopend te komen. Op de Uiterweg en de Aalsmeerderweg is nauwelijks parkeergelegenheid.