Kunstkast bij Lijnbaan over scheepstouw en schepen

Aalsmeer – Over scheepstouw en schepen ging de zesde bijeenkomst voor het kunstkast-project langs de Burgemeester Kasteleinweg bij de Lijnbaan en de Touwslagerlaan. Joop KoK verzorgde de inleiding over de geschiedenis van deze Aalsmeerse wijk met de touwslagerij en de scheepsbouw. Na deze boeiende vertelling, de kinderen vonden het prachtig, mochten de jongens en meisjes gaan tekenen. Bootjes, schepen en onderzeeboten. Alles verbonden door een enorm scheepstouw op de plek waar vroeger de touwslagerij stond. En al deze mooie tekeningen vormen de basis voor het ontwerp van de kunstkast in deze wijk, die beschilderd gaat worden door Femke Kempkes.

De eerste kunstkast voor het project ‘de ge schie de nis ligt er on der’ is reeds beschilderd bij de kruising met de J.C. Mensinglaan. De komende twee maanden zullen alle kasten langs de Burgemeester Kasteleinweg, tussen de Dorpsstraat en de Legmeerdijk, worden beschilderd door de kunstenaars die zich hebben laten inspireren door verhalen uit de wijken.

Foto: www.kicksfotos.nl