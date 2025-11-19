Mijdrecht – Kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen organiseert elk jaar in de laatste week van november de verkoopexpositie Kunstkado; dit jaar van donderdag 27 november tot en met zaterdag 29 november in de pop-up galerie in winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht. De galerie is op deze dagen geopend van 11.00 tot17.00 uur.

Leden van KunstRondeVenen bieden tijdens de openingsdagen kleine, grote, aparte en betaalbare kunst aan, die zeer geschikt is als sinterklaas- of kerstcadeau. Deze keer nemen tien kunstenaars aan het evenement deel. Het aangeboden werk loopt uiteen van tekeningen en schilderijen, beelden, keramiek en sieraden tot kunstzinnig bewerkte eieren.

Het gaat bij KunstKado vooral om betaalbare kunst, die je met Sinterklaas of Kerst cadeau kunt geven. Het betreft allemaal unieke kunstvoorwerpen, die door de ontvanger zeker zullen worden gewaardeerd. Het ‘grotere werk’, zoals beelden en schilderijen, valt in een hogere prijsklasse, maar is voor deze gelegenheid ook relatief laag geprijsd.

Meer informatie: www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

Op de foto: KunstKado in De Lindeboom. Werk van Maaike van Rijn. Foto: aangeleverd.