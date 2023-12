Kunstige Kerststukjes Knutselen!￼

Mijdrecht – Bij OBS Wereldwijs is het in de middag van 14 december gezellig druk. Leerkrachten en ouders lopen met armen vol met heerlijk geurend kerstgroen door de school en de kinderen zoeken een gezellig plekje om met hun schoolgenootjes een kerststukje te maken. De oudsten helpen de jongsten en samen neuzen ze tussen alle prachtige versieringen naar dat ene mooie kerstballetje of kaarsje dat hun kerststuk uniek zal maken. Wat fijn al die ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen die de kinderen begeleiden in deze vrolijke ‘chaos’! Want u kunt zich vast voorstellen hoe het eruit ziet als leerlingen de mogelijkheden van een nat blokje steekschuim ontdekken of elkaar met kerstballen proberen te decoreren! Door al die helpende handen is het voor de leerkrachten een overzichtelijk evenement waarbij zij ook even kunnen genieten van de kerstsfeer en hun knutselende leerlingen! OBS Wereldwijs bedankt de vriendelijke sponsoring van tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht, de Kerstbomenverkoper op het terrein van de Tango in Mijdrecht en tuincentrum Rijdes in Vinkeveen. Zij waren de vriendelijke sponsors van veel van de benodigdheden voor de kerststukjes! En ‘last but not least’… grote dank aan alle lieve ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden!