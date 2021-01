Kunstenaars gezocht voor Paasexpositie

Aalsmeer – Het onder de vlag van zes Aalsmeerse kerken opererende platform Aalsmeer Over Hoop (AOH), organiseert voor de derde keer een kunstmanifestatie. Het evenement met de naam ‘Passie Door Kunst’, staat gepland voor de periode rond Pasen en wordt gehouden in de Dorpskerk. Plaatselijke amateurkunstenaars, die interesse hebben iets te maken voor de expositie, kunnen zich melden bij de organisatie. In een tijd waarin bijna alle evenementen worden afgelast of uitgesteld durft AOH het toch aan om voorbereidingen te treffen voor de inmiddels bekende Paasexpositie die dit jaar gepland staat van 27 maart tot en met 5 april. Voorzitter van het organiserende comité Bernard Sparnaaij legt uit: “We leven momenteel in een bijzondere tijd waarin alle zekerheden als sneeuw voor de zon lijken verdwenen. Toch houden we als kerken de hoop dat er betere tijden komen. Die hoop willen we uitdragen met deze tentoonstelling waarin het leven van Jezus centraal staat.”

Ideale locatie

De twee voorgaande manifestaties vonden plaats in 2016 en 2019 in De Oude Veiling. Dat er nu wordt gekozen voor de Dorpskerk heeft vooral te maken met de daar aanwezige fysieke ruimte en de mogelijkheid om te schuiven met de data als de situatie vanwege corona daartoe dwingt. “We kunnen de kerk gebruiken wanneer dat voor ons het beste uitkomt. Die flexibiliteit is in dit geval zeer fijn. Dus als het in de week van Pasen niet lukt, verplaatsen we het naar een tijdstip dat het wel kan. De insteek blijft hetzelfde”, aldus Sparnaaij die het oudste gebouw van Aalsmeer ziet als een ideale locatie voor een dergelijke expositie. “We kunnen de objecten heel mooi tentoonstellen en het invallende licht in de kerk is mede dankzij de glas-in-loodramen van grote schoonheid. Er zijn ongetwijfeld mensen in Aalsmeer en Kudelstaart die de Dorpskerk nog nooit van binnen hebben gezien. Die hebben nu een prachtige gelegenheid om dat een keer te doen.”

Open oproep

Voordat het zover is, moeten de kunstwerken nog wel gemaakt worden. Want er is nog helemaal niks. Om dat voor elkaar te krijgen doet het comité een open oproep aan iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart die op kunstgebied potentie denkt te hebben, een mail te sturen aan Aalsmeer Over Hoop waaruit de interesse blijkt. Het comité verzamelt alle aanvragen en bepaalt in overleg met de kandidaten wie welke voorstelling mag maken. Het gaat om kunst in verschillende disciplines. Naast veel enthousiasme in de aanmeldingen wordt gehoopt dat meewerken aan de expositie voor veel mensen een nuttig doel vormt in een tijd waarin niet zo veel kan en mag.

Hoeveel voorstellingen er uiteindelijk geëxposeerd gaan worden hangt volgens Sparnaaij grotendeels af van de aanmeldingen. “Aan de ruimte zal het niet liggen, we kunnen in de kerk heel veel kanten op. Ook niet aan de onderwerpen, want het leven van Jezus kent onnoemelijk veel verhalen.” Interesse om een kunstwerk te maken? Stuur dan voor 31 januari een mail naar info@aalsmeeroverhoop.nl.

Foto: Uitleg Bernard Sparnaaij aan kinderen tijdens de vorige Paasexpositie. Foto: AOH