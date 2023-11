Kunstenaars aan de slag voor ‘Take A Seat’

Aalsmeer – In het Flower Art Museum in Aalsmeer is afgelopen week het kunstproject ‘Take A Seat’ van start gegaan. Zes getalenteerde kunstenaars gaan de komende tijd in het museum aan de slag gaan om 22 tuinstoelen te transformeren tot ware kunstwerken. De stoelen in de tuin hebben dringend een opknapbeurt nodig. Dankzij een succesvolle crowdfundingactie heeft het museum voldoende middelen vergaard om de stoelen nieuw leven in te blazen.

De kleine zaal van het museum is nu omgetoverd tot atelier en hier kunnen bezoekers het creatieve proces van dichtbij volgen en zien hoe de kunstenaars hun creativiteit loslaten op deze ‘dragers’. Na voltooiing worden de stoelen in het voorjaar tentoongesteld in de daktuin. Deze stoelen zijn dan niet alleen kunstwerken, maar ook zitplaatsen voor bezoekers, zodat zij van de tuin en de kunst kunnen genieten. Deelnemende kunstenaars zijn Irene Kramer, deze donderdag en vrijdag aanwezig, Femke Kempkes (17 november), Max Hikm (18 en 19 november), Hans Breuker (24 en 30 november), Sander Bosman (25 november) en Eline Ulaen (7 en 8 december).

Kom langs op de genoemde data en ontdek de transformatie van de stoelen tot prachtige kunstwerken. Het museum is van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Meer informatie: https://www.flowerartmuseum.nl/.

Foto: Irene Kramer aan de slag met het omtoveren van de eerste kunststoel.