Kudelstaartse veiling: Verrassing en verbinding

Kudelstaart – De twintigste Kudelstaartse veiling komt eraan en het wordt een klapper! Noteer de datum 13 mei, de dag voor Moederdag voor alle zekerheid. Het wordt een avond waarop tout Kudelstaart in Dorpshuis Podium elkaar kan ontmoeten.

De Kudelstaartse veiling is bij uitstek een bijeenkomst waar niet alleen verrassing centraal staat. Jong en oud, inwoners en ondernemers ervaren al: deze avond staat helemaal in het teken van verbinding. Die avond wil je niet gemist hebben! Al was het maar vanwege de prachtige bossen rozen om mee naar huis te nemen voor Moederdag.

De verbinding merkten bestuursleden van de organiserende stichting Kudelstaart voor Kudelstaart die bedrijven bezochten. Daar werd enthousiast ondersteuning aangeboden. Zo bood Mike van der Laarse van Multi Supplies banners aan. Die ziet u binnenkort verschijnen aan de dorpsgrenzen.

In het winkelcentrum worden volgende week de bussen geleegd. Daarin hebben inwoners op ingevulde formulieren aangegeven wat zij aan bedragen of goederen dan wel diensten aanbieden. Met name die diensten vinden geweldige aftrek. Ervaren veilingmeesters zullen die avond verrassende diensten aan de man/vrouw brengen.

Foto: Mike Multi wordt geflankeerd door bestuursleden Eppo Buskermolen (links) en Ad Verburg.