Kudelstaart verwelkomt Vuur en Licht op het Water

Kudelstaart – Vanaf de Loswal in Kudelstaart is er een onbelemmerd zicht op de Poel. In de verte steekt de Watertoren helder af. Op zaterdag 1 september zal het vuurwerk van hier goed te zien zijn. Leontien Zethof woont tegenover de Loswal en laat haar twee honden uit: “Vuur en Licht op het Water vind ik hartstikke leuk. Het ziet zwart van de mensen hier op de Loswal. De laatste jaren is er ook een tentje met drankjes. Het wordt steeds drukker, de auto’s staan dubbel geparkeerd op de weg tijdens het vuurwerk.”

Verlichte boten

Op de vraag wat haar wens zou zijn om Vuur en Licht op het Water nog beter te maken voor de Kudelstaarters, heeft ze haar antwoord snel klaar: “Vroeger kwamen de verlichte boten hier langsvaren. Dat was zo mooi en de boten konden echt op applaus van de aanwezigen rekenen. Ik nodigde dan familie uit en de avond duurde dan langer. Eerst de boten en dan het vuurwerk. Nu hebben mensen toch de neiging om pas laat speciaal voor het vuurwerk te komen.”

Leontien vindt het fijn dat het evenement er is. Kudelstaart heeft dat volgens haar nodig: “Ik heb een zeepatelier Uzepia waar ik allerlei zepen maak met verschillende oliën op ambachtelijke basis. Steeds vaker komen bezoekers van buitenaf mijn atelier bezoeken. En dan gaan ze daarna naar visser Theo Rekelhof of ergens anders heen. Kudelstaart heeft best wat te bieden.”

Enthousiast

Bij het wijkpunt Voor Elkaer naast het winkelcentrum van Kudelstaart zit een groep van zes senioren op het terras aan de Boerhaavehof. Ze hebben lol met elkaar. In het wijkpunt is een restaurant waar ze gaan eten en het team van Thuiszorg Aalsmeer heeft er zijn kantoor. Het is een belangrijke ontmoetingsplek. Ze kennen Vuur en Licht op het Water allemaal en zijn er enthousiast over. Maar met de vorderende leeftijd zijn er ook wel uitdagingen, maakt Corrie Weij duidelijk: “Je moet omhoog lopen als je naar de Loswal wil, en de stoep daarheen is voor ons wel echt lastig. Ik ben bang dat ik dan val. Maar op de weg is het nog gevaarlijker omdat er auto’s rijden.”

Hartstikke druk

Henk van der Sman is het met Corrie eens: “Met een rolstoel is het sowieso een moeilijke tocht. Het is hartstikke druk. Maar goed, als de Herenweg afgesloten zou zijn voor verkeer zou de Loswal over de weg goed te bereiken zijn.” Ze beamen dat je aan de andere kant er wat voor over moet hebben om het vuurwerk te kunnen bekijken: “Het is toch fantastisch dat we dit evenement in een plaats als Aalsmeer hebben en dat we er ook in Kudelstaart van kunnen genieten.”