Korte Boterdijk eindelijk open

Uithoorn – Maandenlang zaten de aanwonenden van de Korte Boterdijk in Uithoorn tegen bergen zand en grond aan te kijken en leek hun straat soms een mengeling van een afgraving en een bouwput. Maar de zaterdag voor de Pasen heeft de aannemer extra zijn best gedaan en werden de laatste klinkers in de straat gelegd. Ondanks dat de borden met afgesloten er nog wel staan, is de straat inmiddels open en van alle kanten toegankelijk. Iedereen kan met de auto/fiets/lopend over het nieuwe plaveisel schoon bij zijn woning komen.

Deze week wordt de omgeving verder opgeruimd en aangeveegd en het werk opgeleverd. Wel maken bewoners zich nu al zorgen over de aangelegde afvoergeul in het midden met scherpe opstaande randen en vragen zich af of dat in de toekomst goed gaat met bijvoorbeeld fietsers.

Op de foto: De Korte Boterdijk is inmiddels open en van alle kanten toegankelijk. Foto: aangeleverd.