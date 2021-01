Korfbaljeugd VZOD traint deze winter buiten

Kudelstaart – Afgelopen week zijn de jeugdteams van korfbalvereniging VZOD weer begonnen met trainen nu alle feestdagen weer achter de rug zijn. De A1 had maandagavond de eer om als eerste in de winter buiten op het complex te kunnen trainen. Mooi om te zien was dat er zowel getraind werd in korte broek, maar ook dik aangekleed. Snel genoeg werden spelers warm en zag je her en der de jassen uit gaan.

Dinsdagavond was de E tot en met de B aan de beurt en ook hier werden de trainingen als positief ervaren. Echt koud vonden ze het niet, als er maar lekker gerend en geschoten mocht worden. De trainers moesten echter wel zelf proberen warm te blijven, maar zij waren dik gekleed.

Als laatste hebben de kangoeroes en een E team afgelopen zaterdag op het grasveld naast de kunstgrasvelden getraind in een winters tafereel met bevroren gras, maar in een heerlijk zonnetjes. Het bestuur en de jeugdleden van VZOD zijn blij dat er weer buiten getraind kan worden, maar vinden het wel jammer dat de senioren nog niet kunnen trainen.