Korfbal: VZOD B1 kampioen!

Kudelstaart – Een nieuw sportjaar, een nieuw seizoen. Dat betekende ook voor de B1 van korfbalvereniging VZOD een nieuw team. De toppers van dit nieuwe team zijn de heren Maarten van Oostveen, Wouter van Oostveen, Jonas de Rooij, Bram Volmuller en Toine Boomkamp en de dames Isabella Ruesink, Yara Mohlen, Lisa Heil, Femke Buijs en Nicky Blom. De coaches zijn Shewa Bernsen en Miriam Vermeulen.

De korfballers begonnen het seizoen meteen goed door de eerste wedstrijd van TOP te winnen. De week erna tegen KIOS speelden de VZOD’ers gelijk. Tijdens de competitie kwam het kampioenschap steeds meer in zicht. Het harde werken is nu beloond. De B1 is kampioen geworden in de veldcompetitie! De heren en dames korfballers gaan nu de competitie voortzetten in de zaal en hopen natuurlijk op opnieuw goud!