Korfbal: Promotie VZOD na zinderende wedstrijd

Kudelstaart – VZOD/FIQAS had vorige week een goede stap had gezet in de jacht op promotie over twee wedstrijden tegen Sporting Badhoevedorp door de thuiswedstrijd met zes punten verschil te winnen. Dat zou vertrouwen moeten geven, maar de Kudelstaartse korfballers hadden afgelopen zaterdag een moeizame start. Aanvallend onnauwkeurig en verdedigend niet echt scherp.

Sporting Badhoevedorp schoot uit de startblokken. Pas na 8 minuten kon VZOD/FIQAS iets terugdoen via Ruben Maat: 3-1. Langzaam maar zeker komen de bezoekers wat beter in de wedstrijd en wordt de korf wat makkelijker gevonden. Als er halverwege de eerste helft een stand van 5-2 op het bord staat laat VZOD even haar ware gezicht zien en wordt de stand binnen twee minuten gelijk getrokken: 5-5. Er staat duidelijk spanning op deze wedstrijd gezien het aantal gemiste kansen aan beide kanten. Uiteindelijk wordt de kleedkamer opgezocht met een 8-8 ruststand. Voor de Kudelstaarters een prima stand, gezien de 6 doelpunten voorsprong uit de eerste wedstrijd.

In de tweede helft nemen de spelers uit Badhoevedorp direct het initiatief, beseffend dat een gelijkspel voor hen niet voldoende is. En de blauw/zwarten lijken een beetje op hun 6 doelpunten voorsprong te leunen. Na tien minuten in de tweede helft brengt Joelle Heil met een afstandsschot de aansluitingstreffer nog tot stand: 11-10. Daarna echter een tussensprint van het fel spelende Sporting Badhoevedorp, waar de overigens goed leidende scheidsrechter, zijn handen aan vol heeft. Zo komt de stand met nog 12 minuten te spelen op 16-10. Volledig gelijk dus over twee wedstrijden gezien!

De spanning is in de tot de laatste plaats gevulde sporthal om te snijden. Vincent Algra komt in het veld voor Arian Maat, waardoor VZOD/FIQAS iets meer lengte heeft onder de korf. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en met nog 5 minuten te spelen is de stand nog steeds volledig in evenwicht: 18-12. Maar dan krijgen de bezoekers een vrije bal te nemen. De ervaren Josine Verburg benut deze buitenkans en brengt VZOD twee minuten later met een afstandsschot weer aan de goede kant van de score: 18-14. Direct daarna een time-out van trainer/coach Gert Krook en hiermee haalt hij op het juiste moment het tempo uit de wedstrijd. Als Laura Viet in de laatste minuut de bevrijdende 18-15 van afstand binnenschiet, stijgt een oorverdovend gejuich op van de blauwe kant van de sporthal. Promotie naar de tweede klasse is voor VZOD een feit!