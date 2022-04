Korfbal: F1 van VZOD wint eerste wedstrijd

Kudelstaart – Zaterdag 23 april mocht de F1 van korfbalvereniging VZOD voor het allereerst buiten een wedstrijd spelen. Het was mooi weer, maar het waaide wel behoorlijk hard. In de zaal is het jongste team van VZOD gestart met wedstrijdjes spelen, daar is het niet gelukt om punten te pakken, er is vooral veel geoefend en wel gescoord!

Vol goede moed begon de F1 aan de wedstrijd tegen Tempo uit Alphen aan de Rijn. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd en er werd goed overgespeeld. VZOD wist al snel te scoren en bleef dit doen, maar liefst 13 keer! Tempo wist de korf ook te raken, maar kon de F1 pupillen niet in halen en zo bleef VZOD de hele wedstrijd op een voorsprong wat resulteerde in een eindstand van 13-7. Jarko, Joost, Hannah en Jesse hebben een super goede partij gespeeld en wat waren ze blij met hun eerste gewonnen wedstrijd! Nu lekker vakantie vieren, op 14 mei staat de volgende wedstrijd op het programma.