Korenmiddag met Ierse folk en smartlappen

Aalsmeer – Op zondag 8 maart van 14.00 tot 17.30 uur organiseert shanty- en zeemanskoor ‘De Brulboeien’ uit Aalsmeer een korenmiddag in het dorpshuis van Kudelstaart.

Buiten ‘De Brulboeien’ kan het publiek deze middag ook genieten van smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ uit Aalsmeer en het Iers folkkoor ‘Out Cider’ uit Zaanstad. Alle koren treden twee keer 25 minuten op, waarna de middag wordt afgesloten met een samenzang, waaraan ook het publiek actief kan deelnemen.

Er is bewust gekozen voor verschillende muziekgenres, teneinde een zo een breed mogelijk publiek een leuke muzikale middag te bezorgen. Het belooft dan ook een gezellige middag te worden in dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg en de toegang is gratis.