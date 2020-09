Koppeltoernooi bij dartclub Poel’s Eye

Kudelstaart – Dartclub Poel’s Eye staat weer op het punt te beginnen. Om maar meteen met het belangrijkste nieuws te beginnen: de Poel’s Eye is na 17 seizoenen verhuisd. Voortaan wordt er gedart in de plaatselijke sporthal, te weten de Proosdijhal in de Edisonstraat (nummer 6). Vorig seizoen waren de (Blind) Koppel Toernooien door de corona komen te vervallen. In een poging deze toch nog in 2020 te laten spelen starten het seizoen zaterdag 5 september met het Blind Koppel toernooi.

Bij dit toernooi heeft niemand een vaste dart maat of partner, maar wordt elke speelronde opnieuw geloot wie met en tegen elkaar darten. Elke wedstrijd wordt er drie legs gespeeld, zodat iedere darter nul tot drie punten kan verdienen. Na vier wedstrijd ronden wordt de stand opgemaakt en gaan er 16 darters naar zowel de winnaars- als de verliezersronde. Ook in het knock out systeem herhaalt de darters carrousel zich tot er uiteindelijk twee winnaars per ronde over blijven. Een medestander is bovendien extra handig als je nog niet zo goed kunt rekenen.

Kortom, dit toernooi is perfect voor de regelmatige deelnemer én voor debutanten. Jong, oud, man en vrouw zijn van harte welkom. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen. De Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe meer vreugd. Deelname is geheel vrijblijvend en houd geen verplichtingen voor later in het seizoen in. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Open Kudelstaart

Na deze aftrap gaat het (individuele) seizoen twee weken later van start. De eerste speelavond is 18 september, dit is tevens de Open Kudelstaart 2020. Vervolgens is er elke twee weken een speelavond. Om de boel nog meer op te leuken zijn er elke dartavond twee spelletjes (Mystery Out en de Triple Pot). Kortom, genoeg reden om te komen darten in de Proosdijhal.

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud, want de corona houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. De maatregelen schieten alle kanten op, mocht er eerst niet meer buitenhuis gedart worden, nu is het juist omgekeerd: thuis mag met maximaal zes uitgenodigden gedart worden, maar in een speelgelegenheid is het veiliger. Ondertussen is de dartcompetitie onder de dartbond zelfs afgelast, maar darten in een horeca gelegenheid is (voorlopig) nog wel toegestaan. Op de website www.poelseye.nl is nog allerlei informatie over de dartclub te vinden.

Foto: De finalisten van 2019 met de winnaars aan de zijkanten: Tim, Rene, Erik Jan en Marco.