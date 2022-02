Aalsmeer – Op de Legmeerdijk bij de kruising met de Bachlaan is vrijdagochtend 11 februari een kop-staart aanrijding gebeurd. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een personenauto reed achterop een busje. De personenauto is total los. Het busje heeft ook flinke schade. De rijbaan is enige tijd afgezet geweest, omdat de voertuigen niet meer verplaatst konden worden. Een takelwagen heeft de voertuigen weggesleept.

Fotograaf: VLN Nieuws