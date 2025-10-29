Vinkeveen – De Hervormde Gemeente Vinkeveen, de Protestantse Gemeente Morgenster en R.K. Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus organiseren maandag 15 december om 19.30 uur een volkskerstzang in de RK-kerk in Vinkeveen. Voor deze gezamenlijke volkskerstzang willen de kerken belangstellenden graag uitnodigen om deel te nemen aan het gelegenheidskoor voor volwassenen. De minimumleeftijd is 16 jaar.

Het doel van deze avond is om belangstellenden uit De Ronde Venen de boodschap van het kerstfeest te laten ervaren en vieren. Als gelegenheidskoor hopen zij daarom op een groot aantal toehoorders die avond. Lijkt het je leuk om mee te zingen, maar heb je geen zangervaring? Geen probleem, gewoon meedoen. Voorafgaand aan de uitvoering vinden enkele repetitieavonden plaats op zondag 16, 23 en 30 november en zondag 7 en 14 december. De aanvangstijd is 20.00 uur en eindtijd omstreeks 21.15 uur. De oefenlocatie is in de kerk van Ned. Herv. Gemeente Vinkeveen, Herenweg 201.

Opgeven kan tot 8 november bij Arthur Burggraaff. Dit kan bij voorkeur via WhatsApp: 06 – 4706 7466, telefonisch via 06 – 4706 7466 of per mail: a.burggraaff@telfort.nl.

Op de foto: Koorleden gezocht voor volkskerstzang. Foto: aangeleverd.