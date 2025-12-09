Koop lokaal en steun lokale ondernemers 

De Ronde Venen – Samen met de winkeliers- en ondernemersverenigingen in De Ronde Venen is de gemeente opnieuw gestart met de actie Koop Lokaal. Met deze campagne roepen gemeente en ondernemers inwoners op om hun inkopen zoveel mogelijk in de dorpen van De Ronde Venen te doen en de ondernemers en middenstanders in de gemeente te ondersteunen.

Woensdag 3 december gaf wethouder Anja Vijselaar (Economie) het startsein voor de actie door posters met de oproep ‘Koop Lokaal’ te overhandigen aan winkeliers in Vinkeveen. Vijselaar: “Onze lokale ondernemers zijn de ruggengraat van onze gemeenschap. Door lokaal te winkelen, dragen inwoners bij aan een sterke en levendige gemeente.”

Concurrentie

Al jaren ondervinden winkeliers concurrentie van de steeds verder groeiende webwinkels. Het marktaandeel van webwinkels groeit nog steeds. “Dat gaat ten koste van onze lokale ondernemers. Vandaar ook de oproep om vooral lokaal in fysieke winkels inkopen te doen. Op die manier blijven de winkeliers in De Ronde Venen ook in de toekomst te zien in het straatbeeld”.

Lokale ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid en levendigheid, maar ondersteunen ook verenigingen en organisaties in De Ronde Venen. Vijselaar benadrukt: “Ze sponsoren evenementen zoals de Sinterklaasintocht en dorpsfeesten, zorgen dat de ijsbaan open kan, helpen bij braderieën en dragen bij aan lokale initiatieven. Als het goed met hen gaat, kunnen ze die steun ook blijven bieden.’’

Doe mee met ‘Koop Lokaal’

De gemeente roept iedereen op om zoveel mogelijk lokaal te winkelen. Dat is goed voor de plaatselijke economie, werkgelegenheid én duurzaam. Ondernemers die willen meedoen en de actie meer bekendheid willen geven, kunnen een poster aanvragen via g.kievit@derondevenen.nl.

Wethouder Anja Vijselaar (rechts) overhandigde recentelijk de eerste Koop Lokaal-posters aan een groot aantal ondernemers in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.