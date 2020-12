Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Gerrit de Pater

De Ronde venen – Gerrit de Pater uit Mijdrecht heeft maandagavond 14 december zijn koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag was al bekend gemaakt dat hij de onderscheiding kreeg. Door omstandigheden ging de uitreiking toen echter niet door. Het lintje werd hem maandagavond alsnog overhandigd door burgemeester Maarten Divendal en bij hem opgespeld door zijn vrouw. Gerrit de Pater (1946) is een actieve vrijwilliger bij verschillende organisaties. Sinds 1990 is hij secretaris van het Chr. Mannenkoor Immanuel in Wilnis. Hij bereidt vergaderingen voor, maakt uitnodigingen, de agenda en notulen en handelt deze af. Hij ontwerpt flyers voor concerten, contracteert orkestleden en onderhoudt de contacten. Hij helpt mee bij het ophalen van oud papier om de kas te spekken en indien nodig vervangt hij de voorzitter. Ook doet hij het ziekenbezoek van de vereniging. Het is een echte verenigingsman met een zeer sociaal hart en een groot empathisch vermogen. Daarnaast aanvaardde hij in 2014 de functie van penningsmeester bij het Christelijk Gemengd Koor Excelsior. Naast de administratie regelt hij de musici en hun vergoedingen. Ook bij deze vereniging maakt hij flyers, posters en programmaboekjes.

Hulpkoster

Sinds 2000 is hij hulpkoster van de Protestantse gemeente Mijdrecht. Met eigen vervoer brengt hij mensen die slecht ter been zijn op zondagmorgen naar de kerk en verricht allerlei hand- en spandiensten in de gebouwen. Ook zat hij jarenlang in de Zendingscommissie.

Sinds 2013 is Gerrit de Pater voorzitter van vereniging Buurtbus De Hoef. Hij rijdt wekelijks, op dinsdag, tussen Uithoorn en Breukelen. Samen met 4 andere bestuursleden houdt Gerrit de Pater de vereniging met ongeveer 45 vrijwilligers draaiende. Ook overlegt hij regelmatig met Syntus en Connexxion.