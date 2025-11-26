Koningin Julianaschool deed mee aan schoenendoosactie

Wilnis – Afgelopen weken waren leerlingen en ouders van de Koningin Julianaschool uit Wilnis druk met de schoenendoosactie. Leerlingen van alle groepen hebben met veel enthousiasme gewerkt aan het versieren en vullen van schoenendozen voor kinderen die leven in armoede. Het resultaat mocht er zijn: maar liefst 72 prachtig versierde dozen werden ingezameld op school.

De actie vraagt kinderen om een eenvoudige schoenendoos te veranderen in een feestelijk pakket, gevuld met schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen en eventueel een persoonlijke tekening of groet. Voor de ontvangers – kinderen in moeilijke omstandigheden, in andere landen – betekent zo’n doos niet alleen praktische hulp, maar ook een moment van vreugde en het gevoel dat er aan hen gedacht wordt.

Voor de leerlingen van de Koningin Julianaschool is het goed om te leren, dat er kinderen zijn die opgroeien in andere omstandigheden en dat wij voor de ander mogen zorgen en met hen kunnen delen. Het was mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid was.

De 72 dozen zullen binnenkort worden getransporteerd naar verschillende bestemmingen waar ze worden uitgedeeld aan kinderen die het nodig hebben.

Op de foto: De Koningin Julianaschool deed mee aan de schoenendoosactie. Foto: aangeleverd.