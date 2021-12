Koning op bezoek bij kindcentrum Triade

Aalsmeer – Wat was het leuk! Een bijzondere vrijdagmiddag met een bezoek van Koning Willem Alexander aan IKC de Triade. Meteen na aankomst was er een uitgebreid gesprek met het bestuur en de teamleden van de Triade over het aanbod van onderwijs en kinderopvang.

Vervolgens kreeg de Koning een uitgebreide rondleiding door het gebouw. Hij nam een kijkje bij de peuters, bracht een bezoekje in het lokaal van groep acht en voerde gesprekjes met de leerlingenraad. Er was een gesprek met teamleden over de impact van de coronapandemie. Tot slot voerde hij een gesprekje met de kinderen van de BSO.

De koning arriveerde redelijk anoniem omdat er weinig ruchtbaarheid aan zijn bezoek was gegeven. Maar bij zijn vertrek waren alle leerlingen (en veel ouders) wel op de hoogte van zijn aanwezigheid en werd hij juichend uitgeleide gedaan. Het werd een gedenkwaardige middag. Donderdag volgt een uitgebreid verslag van dit bezoek in de krant.

Koning Willem Alexander in de klas.

Op bezoek bij de peuters.

In gesprek met de leerkrachten.

Nog even met de Koning op de foto.

Het Aalsmeerse turfje bij het afscheid als bedankje en ter herinnering aan Aalsmeer.

Foto’s en tekst Truus Oudendijk.