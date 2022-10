Kom kennismaken met Sjors Sportief en Creatief

Aalsmeer – Sinds eind september kunnen alle basisschool kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart weer mee doen aan alle (vaak gratis) kennismakingsactiviteiten van Sjors Sportief en Creatief. Zo kunnen kinderen deelnemen aan judolessen, hockeytrainingen of kennismaken met de scouting!

Het gaat vooral om het ontdekken of bijvoorbeeld een sport geschikt is voor het kind. Door op een laagdrempelige manier deze activiteiten aan te bieden kunnen kinderen ook meerdere onderdelen uit proberen. Na de eerste paar weken waar men zich kon aanmelden zijn er veel kinderen die zich hebben opgegeven, maar er is nog plek bij vele aanbieders voor nieuwe aanmeldingen.

Vindt uw kind het leuk om een sport of een andere activiteit uit te proberen? Ga dan snel naar www.noordhollandactief.nl en bekijk het aanbod. Sjors wenst jullie allemaal alvast heel veel plezier!