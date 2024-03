Kom kennis maken met Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude

Abcoude – Op maandag 8 april organiseert Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude een open clubbijeenkomst. Ben je nieuwsgierig naar wie we zijn en wat we doen? Heb je interesse om samen te werken aan projecten? Dan ben je van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken. Daarnaast hebben we een interessante gastspreekster Sana Valiulina, schrijfster en columniste bij radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd (OVT).

Sana Valiulina groeide op in Tallinn (Estland). Na haar studie Noorse taal- en letterkunde in Moskou emigreerde ze in 1989 naar Nederland. Ze schreef verschillende romans waarvan er een genomineerd werd voor de Libris Literatuur Prijs. Haar essaybundel Winterse buien (2016) werd bekroond met de Jan Hanlo essayprijs.

Het verhaal achter de schermen

Daarnaast maakte Sana Valiulina de documentaire ‘Wend je lichaam naar de zon/Turn your body to the sun’ (regie: Aliona van der Horst) over de zoektocht naar haar vader. Deze film werd genomineerd voor de ‘Prix Italia 2023’, de oudste Europese mediaprijs, in de categorie ‘TV Documentary’.

In haar presentatie zal Sana een aantal fragmenten uit deze film laten zien en het verhaal achter de schermen met ons delen. Waarom en hoe begin je aan zoiets? Welke keuzes maak je over de verhaallijn? Hoe gebruik je het beschikbare materiaal? Hoe combineer je het persoonlijke met historisch materiaal? Hoe is de samenwerking met de regisseur? Ook is er ruimte voor vragen en discussie.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een glaasje.

Locatie: Café-restaurant De Eendracht onder de Hanenbalken (zij-ingang via het terras), Hoogstraat 31. Tijd: 19.30 -21.00 uur. Aanmelden via het secretariaat: inge.hafkamp@planet.nl.